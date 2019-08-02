保四發生女警常訓跑步昏倒，陷入命危。（吳敏菁攝）

連日熱浪高漲，不少人中暑，警政署保四總隊7月31日實施常訓3000公尺補測，顏姓女警官跑了約1公里時突然倒地不醒，研判是中暑，緊急送秀傳醫院，下午4點多到院時，已沒有生命跡象，搶救後雖恢復心跳，但連日來，昏迷指數還只有三 、尚未沒脫離險境，警方發起集氣祈福、留言灌爆加油！早日康復

這起女警中暑是件是發生位在彰化八卦山區的「警政署保四總隊」，實施常訓3000公尺補測，顏姓女警官，約跑了1公里時疑似「中暑」，突然昏倒在地，緊急送往彰化秀傳醫院急救，到院時已經沒有呼吸、心跳等生命跡象，經醫療團隊緊急搶救，才恢復心跳與脈搏。

秀傳醫院表示，顏女目前的昏迷指數只有三，初步研判是「心因性休克」，並不是單純的「中暑」，尚未脫離險境。

事件發生後，基層員警痛罵大熱天集訓，太沒人性了，制度不是改了嗎？怎麼還實施跑步普測？

保四總隊大隊長李承翰表示，顏姓女警官擔任「代訓特考班區隊長」職務，沒有罹患重大疾病紀錄，體能也不錯，是自選3000公尺跑步進行常訓普測，對因故昏倒送醫感到遺憾，隊部也幫女警官發起集氣祈福、祝福她能早日康復。並請人在臉書「為警察加油」代為PO文表示，目前顏姓同仁在本總隊請求醫院給予最好的醫療團隊與救治，目前仍在觀察中。

但酷暑跑步陷入命危，引起爭議，被罵翻太沒性了，質疑警政署在7月中旬曾函文指示，在盛夏可取消跑步，改以游泳、登山、健走等方式進行常訓，為何還發生進行3000尺跑步昏倒。

保保四強調，跑步只是常訓選項之一，沒有強迫，由員警可自我評估體能選擇，昏倒的真正原因還待調查。

(中時 )