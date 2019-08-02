台北市長柯文哲籌組「台灣民眾黨」震懾政壇，並傳出心腹蔡璧如頻與前鴻海董事長郭台銘陣營通電話，郭柯聯盟甚囂塵上，名嘴謝寒冰表示，那些一直以為郭柯聯盟很有勝算的人，是不是食神看太多？謝寒冰比喻「瀨尿蝦跟牛肉丸摻在一起做瀨尿牛丸可以發大財，郭柯摻在一起，大概就只能爆漿吧…」對於爆漿一詞形容郭柯合體，網友笑稱「太有畫面」。

柯文哲宣布將組「台灣民眾黨」，並積極向鴻海董事長郭台銘招手，外界解讀，柯文哲除了力拼明年前進國會外，也為參選總統鋪路，謝寒冰在臉書嗆聲，「那些一直以為郭柯聯盟很有勝算的人，是不是食神看太多？瀨尿蝦跟牛肉丸摻在一起做瀨尿牛丸可以發大財，郭柯摻在一起，大概就只能爆漿吧…」。

謝韓冰說，郭台銘如果真的選擇這時候跟柯文哲合作，對台灣民眾黨來說，真是天上掉下來的冤大頭。有網友留言酸「鬼門開了啊」、「政治菜鳥被政治老狐狸算計了」、「二者不相容吧」、「哈哈！肚子餓了也不要吃牛肉丸了！」、「肚子痛哈哈」。

(中時電子報)