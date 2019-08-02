英國一名19歲劍橋大學女學生25日搭乘輕型飛機穿越馬達加斯加上空時，突然自1,130公尺高空拉開機艙門一躍而下，儘管同行夥伴奮力攔阻，仍無法挽回她的性命。最新消息顯示，她疑似因為服用瘧疾藥物後的副作用影響，出現幻覺才導致憾事發生。
19 歲劍橋大二生卡蘭德（Alana Cutland）上月25日從馬達加斯加北部搭機起飛不久，突然解開自己的安全帶，拉開右手邊的機艙門，準備一躍而下，機長見狀後和同機的英國女遊客企圖拉住卡蘭德，卻沒用讓她仍跌落下去。先前有人認為她是因為研究失敗壓力太大，甚至事發前幾天出現嚴重抑鬱症狀，恐慌症。但最新調查懷疑卡蘭德最近服用抗瘧疾藥物如Lariam，被稱為甲氟喹，具有已知的副作用，如產生精神病、自殺念頭、抑鬱和幻覺。調查正釐清是否與瘧疾藥物的副作用有關。
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文章來源：Alana Cutland may have been hallucinating on anti-malaria tablets when she threw herself from Madagascar plane
(中時電子報)
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