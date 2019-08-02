台北市長柯文哲將組黨，前立委王麗萍率先成立濁水溪柯粉俱樂部，且決定要入黨，是否投入雲林第一選區立委選舉備受關注，她2日明確表態不會投入區域立委選舉，但強調要力挺柯的第三勢力在雲林衝高總統票，力推內閣制。

王麗萍指出，藍綠在既有的憲政體制下，聯合壟斷政治權力，藉由統獨意識形態綁架、操縱民主形式，地方政治始終陷於派系分贓的體系，中央集權使地方自治形同虛設，小小的島國居然有6都，比大陸還多，實在荒謬，第三勢力在現有選制下無法生存，葬送台灣民主深化的契機，唯有藍綠裂解，人民才有機會奪回主權，不再受兩黨惡鬥與派系分贓宰制。

王麗萍認為，台灣現行總統制應改制為內閣制，讓資深立委的專業可以貢獻國家，消弭現行總統制有權無責恣意而為的風險，同時倍增立委席次至225席，避免兩黨聯合壟斷政治權力，提供進步與關鍵少數的價值空間。

王麗萍建設柯要鞏固淺藍、淺綠、經濟選民等基本盤，防止腹背受敵，並支持電影《台灣總統》的拍攝，俾做為體現台灣價值的具體作法，以及重新找回青年選民的大戰略。

王麗萍說，她會加入柯文哲的台灣民眾黨，但不會參選區域立委，不管是柯自行參選總統，或者支持郭台銘出戰，她都會盡力協助第三勢力衝高總統在雲林的得票數，為力推內閣制邁步。

(中時 )