8月1日醒吾科技大學舉辦第八任、第九任校長交接典禮，在顧大寧執行董事的監交下，由卸任的周燦德校長將印信交到新任的陳義文校長手上。陳義文校長隨後在致詞時特別強調，面對少子化及高等教育的激烈競爭，他一定秉持創辦人的教育理念，盡心盡力，帶領醒吾團隊突破變局；醒吾不僅要永續經營下去，還要愈辦愈好！

顧大寧執行董事(左)致送新任陳義文校長(右)聘書。

陳義文校長指出，要突破變局，教師要有新思維，學校也要有新作法。與產業接軌並縮短學用落差，讓學生畢業就能就業，才能落實技職教育的精神。而回歸教育本質並從學生的角度出發，讓醒吾成為一所有品質的大學，則是最重要的基礎。就算未來學生數降，但醒吾的辦學品質也絕不能降！他特別以過去照顧八仙塵爆學生為例，從事發當天就開始幫助這些學生，讓他們可以從身心的重大創傷下慢慢復原並逐步回歸校園，其中也有許多學生今年已經順利畢業。在這段期間，醒吾的師長們不僅關心學生、照顧學生，而且不限於學習面，包括生活起居都是關注的重心，目的只為好好地幫助學生成長。陳校長也特別感謝周燦德和周添城等前校長，為醒吾打下了堅實的基礎，他將會和所有教職員一起用心，繼續擦亮屬於醒吾的「金字招牌」！

監交人顧大寧執行董事在致詞時，特別讚揚並感謝周燦德校長任內四年，績效卓著，對學生、對家長、對教職員以及對董事會都有很好的交代。包括106年獲教育部教學卓越延續計畫3,150萬元，增幅全國第二；107年獲高教深耕計畫5年3.29億元，高居私立商科科大第一名；推動系科轉型或新設系科往跨境電商、電競及展演領域發展，打造「智慧時尚」特色；同時完成國際廚藝學院、PBL教室、新觀餐大樓等教學設施之建置，讓校園氣象一新。而這種種努力，都是為了提供學生一個快樂、安心、學習、進步的環境。他並期勉陳義文校長，可以發揮在醒吾26年來歷任各項行政職務的豐富經驗；特別是擔任副校長期間，從周燦德校長身上學到的治校心法，繼續將醒吾帶向另一個50年，真正打造未來百年醒吾的基石。

卸任周燦德校長致詞

卸任的周燦德校長則以大隊接力為例，形容將棒子交到陳義文校長的手上，過程可以說是相當流暢。除了陳義文校長已經做足非常充分的準備之外，更重要的是，醒吾擁有一個很有戰鬥力的團隊！不管是爭取資源的狼、行動敏捷的馬，或者勤奮耕耘的牛，扮演不同角色的同仁都能夠各司其職且合作無間。過去四年，在董事會的支持以及團隊的共同努力之下，充分實現了當年就任時立下的「希望、活力、卓越」目標，光是學生獲獎數就創下歷史新高，包括德國紅點設計大獎在內的704項國內外重要競賽獎項；同時應屆畢業生實習率超過七成，就業率及雇主滿意度均超過九成。周燦德校長也特別讚揚陳義文校長過去的協助，並且相信他一定能夠帶領醒吾團隊，再肇典範！與

與會嘉賓大合影

此外，典禮現場並有來自海內外超過100位嘉賓蒞臨觀禮，旺旺中時媒體集團伊林娛樂陳婉若副董事長、旺旺中時文化傳媒李雯菁執行副總經理、旺旺集團水神事業部高雅鈴總經理等亦出亦出席參與盛會。最後，在所有與會嘉賓帶來的滿滿祝福之下，以全體大合影為典禮劃上圓滿的句點。

與會嘉賓大合影

(中時電子報)