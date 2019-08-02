元元、熊熊及林莎等藝人近日參加台視節目《綜藝3國智》，節目再度將戰線拉到游泳池，大玩水上遊戲，本周推出「配對挑戰賽」，男、女藝人必須同時站上水中漂浮板上，才算成功過關，有趣的是，沒有固定施力點得靠兩人相互扶持。Teddy和元元上場時，他一開始便腿軟沒力，無法上浮板，經過一番掙扎元元才爬上浮板，不過當天她穿著清涼，讓充滿紳士風度的Teddy雙手一時不知放哪裡，甚至不好意思伸手幫忙。

Teddy默默躲在一旁，讓元元靠著自己的力量爬上浮板，被夥伴放棄的元元最後好不容易站起來，還試著把猶如軟腳蝦的Teddy扶起，噴飯畫面也讓其他主持人拚命吐槽笑說：「根本就是扶不起的阿斗。」元元到最後也沒好氣直喊，「他都站不起來！」Teddy被現場所有人吐槽，「他是被認證過的『站不起來哥』。」場面相當好笑。

Teddy（左）玩遊戲腿軟，元元無奈。（台視提供）

王少偉與林莎接著挑戰該遊戲，王少偉花費很大力氣站在漂浮板上，稍不注意立刻往林莎方向倒下，兩人一起跌入水中，他挨虧是在吃豆腐，還被趙正平笑罵：「假偶像，真噁心。」王少偉急忙澄清，「我是認真玩遊戲。」而哈孝遠和張立東這對「男男挑戰」相較之下便百無禁忌，兩人只要想辦法過關就好，雖說如此仍出現令人匪夷所思的畫面，哈孝遠想爬上浮板，張立東來不及轉到正面，一頭一尾接在一起，看起來就像「人形蜈蚣」，加上懸殊體重比例讓浮板180度翻轉，岸上主持群目睹全傻眼。

王少偉（左）玩遊戲不小心撲向林莎。（台視提供）

(中時 )