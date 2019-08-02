立委林昶佐於昨（1）日宣布退出時代力量，將以無黨籍身分參選台北市中正萬華區立委，面對四年前的對手國民黨參選人林郁方。「未來事件交易所」將候選人支持度比擬為市場價格，根據今日發布的新聞稿，林昶佐退黨後仍以26.32$大幅落後林郁方的74.19$。

國民黨立委參選人林郁方。（范揚光攝）

林昶佐因與黨內路線理念不同退黨，聲明將繼續參選台北市中正萬華區2020的立法委員大選，並將支持蔡英文連任總統。但無黨籍的身分是否有助於他在該選區的支持度呢？根據未來事件交易所的調查，林昶佐退黨後仍以26.32$大幅落後林郁方的74.19$，顯示退黨對於該選區的支持度並無太大的影響。

相對於民進黨表示將禮讓林昶佐在中正萬華區的立委選舉，國民黨內部的初選雖由林郁方勝出，但敗選的市議員鍾小平不接受初選結果憤而退黨，且擬加入台北市長柯文哲即將創建的「台灣民眾黨」。雖其目前尚未表態參選，但終究會成為該選區影響選情的一大變數。

(中時電子報)