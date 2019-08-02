網友留言。（圖片翻拍自批踢踢網頁）

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時代力量立委林昶佐昨表示因路線問題，宣布退出時代力量，將以無黨籍身分參選北市立委，並表態支持總統蔡英文。而今蔡英文被記者問到是否會邀請林昶佐入黨，或是有其他合作方式，蔡強調，林昶佐是非常優秀的立委，但邀請入黨或是其他合作方式議題，都要透過黨中央機制才能決定。對此，網譏林昶佐不演了。

對於時代力量路線問題，蔡英文表示，時代力量內部問題，她不適合作評論。但是她要肯定林昶佐和洪慈庸兩位立委，他們都是非常認真和優秀的立委。她也希望他們兩人可以繼續努力。

至於是否邀請林昶佐加入民進黨，或是時代力量和民進黨有其他合作方式議題？小英認為，黨中央會依循民進黨決策的機制，來進行溝通和決策。

批踢踢網友譏諷，「子公司高升榮調總公司了，可喜可賀」、「嘻嘻，恭喜回到總公司報到」、「背刺自己黨，還裝可憐」、「鍾小平優秀多了」、「不演了！不演了」、「對拉...加入民進黨才有錢賺」！

不過，林昶佐今接受廣播節目專訪時，強調自己不會加入民進黨，因為團結抗中一定要找新的人，不能只靠民進黨。

(中時電子報)