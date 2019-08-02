鴻海前董事長郭台銘是否脫黨參選，傳言不斷。國民黨主席吳敦義今天受訪表示，各種訊息都有，所有訊息都應該確認後，他才能做處置，不能風吹草動就要他發聲、評論，這也不好。媒體一再追問郭是否脫黨？吳說：「我們都不知道」。

吳敦義中午參加「中華華藏淨宗學會舉辦中元祭祖消災祈福三時繫念法會」，會後接受媒體不到兩分鐘聯訪，即快步離去。有趣的是，吳離去時，媒體一再追問「有沒有和郭台銘聯絡」、「王金平說一定參選到底？」吳並未回答，在旁列隊送吳的法會工作人員齊聲喊「阿彌陀佛、阿彌陀佛」。

吳敦義受訪時說，任何政黨都要團結，才能在公平的選舉中獲得圓滿勝利，就像去年九合一選舉，國民黨贏得全面勝利，是近50年最大的勝利，從22個縣市贏得15個縣市長，22個議會得到19個議長，沒有賄選事件，沒有選舉訴訟或糾紛，贏得光榮勝利。他希望明年總統與立委選舉也能夠有好的基礎與成績，「國民黨唯一的總統候選人是高雄市長韓國瑜。」

對於郭台銘傳出脫黨，吳敦義表示，「我們都不知道」，對各種風吹草動不會評論，一定會確認後才會有一些想法。

(中時 )