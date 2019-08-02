大政治大爆卦-無色覺醒》柯組黨原子彈搶國會奪總統 2020大變數？ 14:052019/08/02 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦-無色覺醒》柯組黨原子彈搶國會奪總統 2020大變數? Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲昨宣布8月6日成立「台灣民眾黨」，前進立法院，柯P組黨如同對政壇拋出震撼彈，已使2020年大選情勢更加混亂。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #柯文哲 #2020大選 也許您會感興趣 推薦閱讀 柯P要組黨了！ 蘇煥智：未來不看好柯黨 21:392019/07/31 政治 柯組黨恐影響不分區板塊 綠委：時力可能被邊緣化 21:552019/07/31 政治 柯文哲組黨 藍軍推測對國民黨有利 22:172019/07/31 政治 柯P組黨搶攻政黨票 北市議員預測： 起碼有8席不分區立委 22:302019/07/31 政治 柯P將組黨 網友酸：親民黨如今都快成浮雲了 23:272019/07/31 政治 柯P組黨 核心幕僚：意在搶攻政黨票 23:412019/07/31 政治 柯組黨已擬好2套劇本 郭台銘參戰、自己當主席 23:222019/07/31 政治 快評》再怎麼不屑政黨政治 柯還是低頭了 12:372019/08/01 政治 王世堅批柯組黨 騙子升級詐騙集團 15:062019/08/01 政治 王世堅批柯組黨 騙子升級詐騙集團 15:162019/08/01 政治 政治熱門新聞 王浩宇爆最新民調 柯政黨排名嚇到網友 - 政治 胡幼偉：郭台銘想的我都想過了 - 政治 前立委王麗萍力挺柯黨 衝高總統票、推內閣制 - 政治 終生挺綠老父 臨終淚託兒投韓一票 - 政治 私菸案後 韓蔡民調結果令人大驚 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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