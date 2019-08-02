嘉義水上鄉民生村仁愛街上有間民宅，今日中午12點多發生1位68歲老翁疑似清理水塔，掉落水塔的意外，消防局獲報民眾報案後，派出救護車立即趕去搶救。

搶救人員到場，利用破壞器材，破壞水塔，將老翁救出，緊急送往嘉義榮民總醫院，但老翁疑在水裡太久而溺斃，沒有生命跡象，詳細意外原因，警方將調查釐清。

(中時 )