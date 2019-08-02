老翁跌落水塔意外 送醫前無生命跡象 14:122019/08/02 中時 張毓翎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 嘉義發生老翁不慎跌落水塔意外 送醫前已無生命跡象。（張毓翎翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義水上鄉民生村仁愛街上有間民宅，今日中午12點多發生1位68歲老翁疑似清理水塔，掉落水塔的意外，消防局獲報民眾報案後，派出救護車立即趕去搶救。 搶救人員到場，利用破壞器材，破壞水塔，將老翁救出，緊急送往嘉義榮民總醫院，但老翁疑在水裡太久而溺斃，沒有生命跡象，詳細意外原因，警方將調查釐清。 (中時 ) #水塔 #老翁 #意外 #嘉義 #生命 也許您會感興趣 推薦閱讀 後龍住宅火警 老翁受困輕微嗆傷 09:522019/07/29 社會 切入車道撞飛10米 重機老翁不治 04:102019/07/30 社會新聞 怕兒子沒吃飯 文山失智翁頂高溫出門尋子 10:282019/07/30 社會 文二警分局興隆所員警協助失智老翁尋子 17:592019/07/30 社會 色阿公二度性侵孫女 只為喚醒性慾 20:492019/07/31 時事 9旬翁跌倒呆坐路邊 永和警助返家 11:362019/08/01 社會 不滿日本 南韓老翁自焚 17:372019/08/01 國際 老翁採草藥跌落溪 新店警急救援 18:422019/08/01 社會 日本旅行社 允諾帶客來嘉 04:102019/08/02 地方新聞 台鐵內灣支線機車擦撞火車 8旬翁送醫 09:032019/08/02 社會 社會熱門新聞 長腿女主播站路邊遭暗殺：以為會死 凶嫌落網 - 社會 好熱！19歲正妹搭公車穿太辣 遭運將轟下車 - 社會 隔離不安全的人 邱國正：我會下重手 - 社會 熱褲女主播慘遭路人爆菊 傷勢嚴重 - 社會 火鍋吃到昏沈沈 人妻被抬上車脫褲啪啪啪 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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