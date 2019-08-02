農曆7月鬼門開！台中市北屯區2日發生奪命車禍，駕駛李姓男子搭載4名友人夜遊，5人從新社區返程行經大坑山區，突然失控衝撞路邊變電箱，車上後座2名女性乘客，當場被拋出車外，造成1死1重傷；警方初步懷疑駕駛疲勞駕駛或高速失控自撞？但仍進一步調查釐清。

根據了解，24歲李姓駕駛搭載2男2女前往新社區夜遊，5人返程往大坑方向行駛，行經東山路2段大坑國小附近，整輛車失控衝撞路樹與變電箱，坐在車子後座的24歲林姓女子與16歲王姓少女，瞬間被拋出車外，倒在馬路，警方懷疑2人當時未繫安全帶，仍須進一步查證。

駕駛李姓男子搭載4名友人夜遊，5人從新社區返程行經大坑山區，突然失控衝撞路邊變電箱，車身嚴重凹陷毀損。（張妍溱翻攝）

警方獲報趕抵現場處理，肇事小客車車門嚴重扭曲凹陷、車身嚴重毀損，遭拋出車外的受傷女子躺在馬路陷入昏迷，警方緊急將5名傷者送醫。台中市警五分局交通分隊指出，24歲李姓駕駛經酒測值為零，當時2名女子傷勢嚴重，李姓駕駛與副駕駛座友人27歲傅男、後座22歲趙男均輕微挫傷。

根據了解，24歲李姓駕駛目前待業中，在網路上結識24歲林姓女子與16歲王姓少女，當天邀男性友人一起出遊；根據監視畫面顯示，自小客車衝撞路樹、路燈，失控打滑，2名女子瞬間拋出車外，林女倒地不動、王姓少女癱坐地上，警方車禍小組調查釐清車禍肇事原因。

(中時 )