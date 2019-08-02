從事房仲業的曾姓男子因見廖姓婦人年僅3歲的女兒相當可愛，不但用手觸摸孩子後頸及背部，還親吻小女孩臉頰，事後曾男雖辯稱沒有性騷擾意圖，也曾多次與對方提出和解，台中地院仍依違反性騷擾防治法判曾男拘役30日，他上訴二審也遭駁回，不得再上訴。

判決指出，曾男與廖婦因仲介租屋有生意往來，前年7月間，他找人到廖婦欲退租的地點看房子，碰巧遇到廖婦的女兒，便趨前以手觸摸女童的後頸、背部，之後又親吻女童右側臉頰，導致女童出現焦慮、社交畏懼情況。

曾男表示，是因為見女孩很可愛，便摸對方頭示好，但沒有親吻女童的臉頰，沒有騷擾對方的意圖，事後也曾3次向對方家長提出和解卻遭拒。一審法官認為曾男「態度難認良好」，依性騷擾防治法判處他拘役30日，可易科罰金。

曾男認為法官以其學歷為審判，提起上訴，二審法官勘驗現場錄影光碟，發現曾難確實有靠近女童及親吻的舉動，且女童事後還不斷用手擦拭臉頰，駁回曾男上訴。

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(中時 )