國安局長邱國正針對國安私菸案，今〈2日〉下午在大直特勤中心召開記者會，邱國正強硬表示，「所有涉案人絕對會重懲，不管軍警，一定會將他們趕回原單位管制，而且我會下重手，不會把不安全的人，放在需要維護安全的人旁邊，我一定會將他隔離。我不容許這些人亂搞。」

邱國正強調，「我的第一個任務，就是先導正這些不受單位管制的人，未來讓他們受到單位監管，我會採取聯合編組，由副局長以上的人員進行督導，但我們不會亂來，而且會事先告知督導單位，不是只有被督導單位而已，未來我會一一觀看這些幹部督導的成效，考驗他們的能耐到哪，也考驗幹部適不適任。」

邱國正說，「我不能講一刀一揮哀鴻片野，但會看組裡面如果有人涉案，組長如果說不知道絕對這不是理由，起碼記過；如果本身也是涉案，或沒有制止，除記過外，也調整職務，一定要隔離。」

邱國正指出，國安局是實施國家安全，每個部門都有專業，每個人來到國安局都要查核，除了智能還有精神、品德、榮譽心等都要查核，之後才能進到國安單位，代表這個人的基本安全。很不幸今天發生這種事情，馬上可以檢驗出有些人認知不對，但因為長年來都如此，就產生選擇偏差。

邱國正最後語重心長的說，改革是條漫長的路，但是我會負責，也會承擔責任，拿出成果以示國人，請給我時間和空間。

邱國正整頓紀律「下重手」 聯合編組督導侍衛室

(中時電子報)