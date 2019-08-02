西螺鎮公所昨派員會勘李佳芬祖墳，看有沒有違規，李佳芬叔叔李日良說，現在要選舉了，連死人都有事情。對此，雲林菜農林佳新說，「唉，民進黨，《大悲無言》」。網友說，「選舉選到毫無人性，真是悲哀」。
高雄市長韓國瑜將代表國民黨參加2020總統大選，其妻子李佳芬娘家位於西螺祖墳就被民眾檢舉違法設置，西螺鎮公所昨派員到場會勘，李佳芬叔叔李日良表示，現在要選舉了，連死人都有事情。
對此，雲林菜農林佳新在臉書發文說，「唉，民進黨，《大悲無言》」。文章一出，吸引網友熱議，紛留言說，「天怒人怨的政黨，早已沒有信仰、人性可言了」、「選舉選到毫無人性，真是悲哀」。
還有網友說，「悲哀啊！民進黨老是兩套」、「會出這種攻擊招術的人，滿笨的」、「選舉以為只有互相扒糞，現在連祖先都要拿出來，如果違法麻煩一視同仁，不要針對個案，這樣才公平，七月半快到了」。
(中時電子報)
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