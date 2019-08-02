庹宗康、NONO、Teddy、風田及梁凱莉近日錄衛視中文台《旅行應援團之一起出發吧》暢遊新竹關西，一行人大啖客家辦桌美食、體驗擂茶，美味程度連梁凱莉都不顧形象大啖2碗飯、2個菜包、3碗擂茶。該集尾聲，製作團隊祭出Call Out任務，要每個人打電話給最想說「謝謝、對不起、我愛你」的人，NONO打電話給老婆朱海君直說3次「我愛你」，梁凱莉則致電經紀人未語先淚流，嚇壞庹宗康。

NONO聽完Call Out任務的「謝謝、對不起、我愛你」規則，二話不說直接打給老婆朱海君，他先是自我反省，「不好意思，每天收工回家都窩在沙發，以後我會盡量多分攤小孩方面的事，對不起，辛苦妳了。」接著他充滿愛意大告白，「最後我要跟妳說，我愛妳、我愛妳、我愛妳！」讓朱海君聽完，忍不住嬌嗔，「你幹嘛，我也愛你啦。」場面相當溫馨。

NONO（左起）、梁凱莉、庹宗康、風田與Teddy大啖客家辦桌美食。（衛視中文台提供）

梁凱莉選擇打給經紀人，只是話都還沒說一句，就哭得一把鼻涕一把眼淚，讓經紀人嚇壞，以為她是要借錢還是有困難，最後梁凱莉感謝經紀人總是包容她的脾氣，她笑中帶淚地喊：「謝謝，對不起，我愛你。」一次完成任務。至於庹宗康，則是打給卡古大喊「我愛你」，讓對方笑到不知所措。

(中時 )