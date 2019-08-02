日本政府今天將南韓移出簡化出口手續的白名單。對此，南韓政府決定強硬反制，考慮拒簽「韓日軍事情報保護協定」（GSOMIA），韓日關係陷入1965年建交以來最壞局面。

南韓聯合新聞通訊社指出，新版「出口貿易管理令」經日本經濟產業大臣世耕弘成、首相安倍晉三聯名簽署等程序，頒布21天後生效。預計日本可能於下週頒布新令，正式生效時間約為本月下旬。

報導指出，日本企業向白名單內國家出口可能轉為軍用的物資和技術時可簡化手續，白名單的國家有美國、英國、阿根廷、澳大利亞、紐西蘭等共計27國。2004年列入名單的南韓成為第一個被剔除的國家。

日本政府7月1日宣布加強高純度氟化氫等3種半導體及顯示器材料的對南韓出口管制時，還就修訂「出口貿易管理令」從白名單中刪除南韓一事徵求公眾意見。

新令生效後，日本出口企業向南韓出口非敏感物資和技術時，不再享受每3年一攬子申報的待遇。日本的1120種戰略性貨品中有857種非敏感貨品，其中包括此前對韓限供的3種關鍵工業材料。被移出白名單後，日本出口企業須向本國政府申報的對南韓出口貨品種類由3種增至857種。

報導指出，新令頒布意味著，南韓從日本進口除了食品、木材以外的絕大多數貨品時，原則上每種貨品都要由出口方事先申報審批，苛刻的手續將嚴重影響韓日雙邊貿易往來。

報導指稱，日本政府表示，只要沒有軍用之虞，將按照正常程序批准出口。但是，有無問題取決於主觀判斷，隨時可以叫停出口，雙邊經貿往來恐難順利展開。

儘管有意仲裁的美國表示憂慮，南韓政府也反覆要求對話，但是，日本執意全面實施經濟報復，致使韓日關係滑向難以挽回的倒退境地。

日本共同社報導指出，安倍政府認為很難指望南韓總統文在寅政府擺平二戰韓籍勞工對日索賠的問題，而且相信限貿之舉能夠爭取到國內輿論和美國政府的理解。

(中央社)