80歲鄭姓老翁坐在超商座位區，看似在休息，但台中市警察局第六分局西屯派出所警員林哲安機警見這名白髮蒼蒼的老伯雙眼閉闔、臉色蒼白，身體越來越傾斜，狀似快要從座椅上滑落倒地，立即上前關心，鄭姓老翁稱應該是血糖低引起不適，警方聯繫家人帶返家休養，老翁家人感謝照護，稱讚員警年輕又有愛心。

警方保護民眾無所不在！員警林哲安在西屯區一家超商守望執勤時，發現鄭姓老翁坐在超商椅子上，體力不濟的模樣，馬上趨前表明身份，老翁表示，是自己血糖低引起不適，但不願坐救護車就醫。

員警詢問住處，老翁無法明確說出家住在那裡，因為見老翁時而表情痛苦，時而以手掩面，擔心身體不適無法自行返家，勸說先請他至派出所休息，並通報派出所同仁協助將老翁載返派出所。

警方聯繫鄭姓老翁的家人到派出所將其帶返家休養，家人指出，老翁會獨自外出散步，沒想到突然血糖低差點暈眩，幸好員警即時發現並提供照護，大讚員警菩薩心腸，幫助老翁順利返家。

(中時 )