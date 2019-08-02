大陸宣布緊縮來台政策，繼自由行喊卡後，又傳出團客配額也將砍半，觀光旅宿業首當其衝，即將面臨新一波倒閉潮。日暉集團董事長鄭越才說，陸客自由行喊卡，半年後飯店和民宿業恐怕倒一半，此嚴峻情況已是國安問題，蔡政府應成立危機小組因應，不可輕忽。

聯合報報導，日暉集團董事長鄭越才旗下擁有5間飯店，其中的池上日暉有台灣最美飯店之稱，對於大陸突然暫停47個城市來台自由行申請，半年將驟減70萬自由行陸客，他直說事態非常嚴重。他以住宿為例，如果2人住一房，等於有35萬間客房賣不出去，這問題若無法得到解決，半年後全台飯店和民宿將倒一半。

每間客房一晚以2000元試算，旅宿業的損失是7億元，來台5天光住宿就是35億，其中不包括交通、飲食、等花費，已有觀光學者統計，自由行喊卡影響的觀光產值即達200億元。

針對此波觀光的衝擊，交通部宣布砸36億元補助國旅，並計畫還有第二波補助。但鄭越才認為這只是蜻蜓點水，蔡政府應拉高為國安層，成立危機小組，推出相關配套措施。例如加強對歐美、 日韓、東南亞「策略性促銷」，並建議外交部開放「第三方入境」，給予海外陸客或大陸僑民落地簽證，以彌補失去自由行陸客的不足。

自由行喊卡真會讓台灣飯店民宿倒一半嗎？網友紛紛留言吐嘈，「台灣住宿真的太貴！」、「體質不好的就倒一倒」、「剛好讓市場自然淘汰，不然台灣的部分旅館素質真的很差」、「接陸客團的可能受傷害，但客源廣的就未必了」、「卡自由行是國安問題？？怎不說剛好可以把國內觀光產業給去蕪存菁？？」。不過，也有網友認為，「以前台灣沒那麼多飯店民宿，他們吸收了很多其他行業失業的人。現在再講以前沒用了！」

(中時電子報)