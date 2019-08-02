「輝熊好玩俱樂部」親子活動代言人、新竹市立委參選人鄭宏輝（中），將在8月再推出「瘋狂樂高Go」親子教室活動。（陳育賢攝）

「輝熊好玩俱樂部」親子活動代言人、新竹市立委參選人鄭宏輝（右），將在8月再推出「瘋狂樂高Go」親子教室活動。（陳育賢攝）

樂高積木教室來跟小朋友同歡囉！為了讓小朋友們的暑假更fun、更有趣，新竹國際青商會繼「輝熊好玩俱樂部」親子劇團熱鬧演出後，將在8月再推出「瘋狂樂高Go」親子教室活動，活動代言人、新竹市立委參選人鄭宏輝2日邀請親子們前來同歡。

鄭宏輝表示，瑞士兒童心理學家皮亞傑的理論中提到，孩子可在實際演練的操作中，汲取更多知識。而玩樂高也可以讓3至16歲的孩子，在無形中獲得知識，也可以在成功實踐的過程中體會自我成就感。

此外，在操作樂高的過程中，同時也可以鍛煉孩子的創新能力與意志力，並激發孩子學習的興趣，讓樂高成為孩子最佳也最有趣的老師。

鄭宏輝指出，「瘋狂樂高Go」的活動目的是讓家長陪伴孩子，並與孩子共同手作樂高、完成創作，度過美好的親子時光。

他說，樂高親子教室希望提供父母與孩子寓教於樂的活動，讓新竹市這座全國最年輕的幸福城市，更是可以讓年輕父母陪伴孩童一起成長的親子城市、兒童城市。

「瘋狂樂高Go」親子教室現場除了特別邀請專業的樂高老師協助孩子們完成樂高創作外，還有最受小朋友歡迎的QQ姊姊製作造型汽球與帶動唱，將會是1場十分歡樂又有教育意義的活動。

「輝熊愛玩俱樂部」主題活動「瘋狂樂高Go」親子教室在8月3日登場，共將推出6場次，7月28日下午1點開放報名，名額有限，報名地點為新竹市演藝路27號。

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(中時 )