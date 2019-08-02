國民黨主席吳敦義2日出席中華華藏淨宗學會中元祭祖法會，在祈福後面對媒體表示，對於郭台銘傳出脫黨都不知道，對各種風吹草動不會評論，一定會確認後才會有一些想法。（鄭任南攝）

國民黨主席吳敦義今(2)日表示，希望國民黨如同去年九合一大選一樣，明年1月11日總統與立委選舉，也能有好的基礎，有好的成績，「我希望唯一總統候選人就是韓國瑜」。

至於外傳鴻海創辦人郭台銘恐脫黨參選，吳敦義強調，「對各種風吹草動不會評論」

吳敦義今天參加中華華藏淨宗學會，所舉辦的中元祭祖消災祈福三時繫念法會，他受訪時指出，當前各種訊息都有，所有訊息都應該確認以後，他才能做處置。不能只是風吹草動，他就要發聲、評論，這樣也不好。

吳敦義說，任何政黨都要團結，才能在公平選舉中，獲得圓滿的勝利。如同去年一樣，國民黨在九合一大選中，贏得全面勝利，這是四、五十年來最大的勝利。

吳敦義說，從22縣市贏得15縣市長，22個議會得到19個議長，沒有賄選事件、沒有選舉訴訟、沒有選舉糾紛，而能贏得光榮、全面的勝利，他希望明年1月11日總統與立委選舉，也能有好的基礎，有好的成績，「我希望唯一總統候選人就是韓國瑜」。

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