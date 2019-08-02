台北市長柯文哲宣布組「台灣民眾黨」，與蔣渭水當年籌組的政黨同名，引發蔣渭水後代不滿；民進黨前立委林濁水今表示，歷史的解釋是多麼難以定於一尊。

林濁水說，柯文哲宣布組台民黨！蔣渭水後代鍾法藍怒「別吃我阿祖豆腐」。後代有怒，人之常情。但是後代之怒恐怕也很多樣，例如搞統派被國民黨捉去關的蔣碧玉，如看到今天的柯文哲，不會說，你柯文哲，為什麼還不支持一國兩制！

他說，會這樣問的蔣碧玉，她正是鍾法藍的祖母。至於蔣碧玉的先生，鐘浩東，生前更是支持趕快解放，一國一制的。

林濁水表示，在所有的歷史都是當代史的現象下，歷史的解釋是多麼難以定於一尊，所以，當年李登輝主張228紀念碑不要有碑文就表現了一個雄才大略的哲學家總統面對歷史的謙卑。可惜和他一樣支持的沒有幾個，受中國史必有正史陋習影響的台史界，支持的更少。

林說，歷史是寶貴的資產，但是歷史往往也很殘酷。人的天命就是怎樣在歷史的資産和殘酷夾擊中殺出血路，這便是一個主體真實地覺醒的歷程。

(中時 )