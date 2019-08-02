天使外野手卓奧特(Mike Trout)只要剩餘球季不受傷，就可以為自家的展示櫃添上第3座美聯MVP了。季外簽下運動史最大合約之後，卓奧特的表現依然神勇，本季目前35轟、86打點、0.438上壘率、0.656長打率都是美聯之冠，開季以來棒球作家想不到還有誰能跟他爭MVP。

大聯盟官網自辦投票，卓奧特囊擴34張第一名選票，他被發現還有另一個紀錄，就是最快達到250轟、200盜壘的球員。史上只有9位美聯選手奮鬥一生才達陣的指標，卓奧特可能在27歲就達到了，他目前275轟、197盜。其實卓奧特菜鳥那年就是美聯盜壘王(49次)了，他現在只是沒那麼愛跑而已。

紅襪6年1.2億美元續留的內野手波格茲(Xander Bogaerts)、太空人布瑞格曼(Alex Bregman)的表現也非常優異。布瑞格曼還有一個特技，他是全聯盟最不容易被引誘出棒的打者，只有17.5%機率會追打壞球，因此他目前獲得最多的保送(與卓奧特並列)。

「神鱒」卓奧特已經4次在MVP票選屈居第2，去年擊敗他的紅襪隊貝茲(Mookie Betts)本季大幅下滑，從MVP變回普通球星的程度，他在2016年也拿了第2名(輸給卓奧特)。

(中時電子報)