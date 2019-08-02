國民黨中央黨部門前一棵黑板樹下，今天中午被黨部保全人員發現一隻幼鳥，通報北市府1999救援。北市府動保處聽完狀況，認為是學飛幼鳥離巢墜落，原本請保全放在樹下即可，後來得知地點在中央黨部，立即派員前往接走，表示將檢查確認身體狀況無虞，再予野放。

國民黨中央黨部大樓雖在市區，但周邊生態頗豐富，除大樓後方有一座風水魚池，吸引夜鷺進駐，大樓前方黑板樹上還有台灣藍鵲、班鳩築巢。不過日前水池有魚隻跳池身亡，今天中午又被保全發現一隻小斑鳩從約三樓高的鳥巢掉落地面，保全人員擔心小鳥受傷，中午又酷熱難耐，先把鳥拾回室內，再緊急通知市府救援。

北市動保處救援人員到場檢視小鳥，確認是斑鳩，從體型與換毛狀況，研判約有一個月大，正值要學飛的時候，猜測應是母鳥將小斑鳩踢下鳥巢。

救援人員說，依照鳥類的習性，若把小斑鳩放回鳥巢，一樣會被母鳥踢下來，所以會先帶回去檢視，若健康無虞，就予野放。

(中時 )