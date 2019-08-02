「韓國Hip Hop鼻祖」Deux於1993年出道，成員金成宰1995年突然在飯店暴斃過世，得年僅23歲，當時嫌疑最大的是金成宰的金姓女友，她在一審被判有罪，二、三審逆轉判無罪。最近有電視台製作了金成宰死亡之謎特輯，沒想到金女竟向法院申請禁播，使該集節目播出與否受到外界關注。

金成宰當年以Deux二人組身分出道，1995年單飛推出單曲〈As I Told You〉，因作品播出後反應熱烈，那年11月金成宰回到飯店後向隊友李賢道報喜，隔天金成宰被發現倒臥在房間內已無生命跡象，警方第一時間判定是服用藥物過量導致心臟麻痺，還在金成宰身上發現多達28道針孔。

進一步追查後，調查單位在金成宰體內發現麻醉劑，但針孔的位置卻引起質疑，由於金成宰慣用右手，針孔又在右臂上，注射者應非他本人，另外他的遺體被發現時，身上穿著長袖，但親友都表示，金成宰平時在家愛脫掉上衣，警方便將此案轉往謀殺方向調查，並起訴金成宰的金姓女友。

警方查出，金成宰不久前才向吃醋的金女提出分手，而金女當晚是唯一陪金成宰待在飯店房間的人，然金女只認幫金成宰買過麻醉藥，一審金女被判處無期徒刑，二、三中獲判無罪，外界傳言金女家族勢力龐大，洗刷罪名後金女便開始新生活。最近SBS節目《想知道那個》製作了金成宰特輯，原訂本月3日播出，金女知悉後便申請禁播，法院將於明日下午做出判定。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時電子報)