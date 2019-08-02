金管會主委顧立雄7月30日揭曉純網銀核准名單，結果3家申請、3家全上。國民黨立法院團今（2）日質疑，顧立雄突然核准多開放一家的背後，恐有高層施壓，且總統蔡英文6月10日還參觀候選人之一的LINE總部，也恐有暗示意味。金管會應公布純網銀評審標準和內容，否則不排除向監察院告發。

總召曾銘宗表示，在去年4月26日金管會公布純網銀政策說明中，已經確定了「開放新設純網銀之家數，以2家為上限，以適度管理市場競爭壓力。」政策，結果最後變3家、全部上榜。

曾銘宗批評，顧立雄對外的解釋都是「廢話」，每家申請銀行本來就性質不同，也由不同評審評定，如果有10家申請，這10家營運模式不同，然後找10個不同評審評比，那是否這10家也可以通過？此外，早在去年金管會評估推動純網銀政策時，就已經知道純網銀市占率低，對實體銀行與市場競爭影響有限，這還需要列入3家全開放的理由嗎？曾銘宗呼籲，顧立雄「認真點」，就算是裝模作樣也要像個樣子，高度懷疑有高層介入、下指導棋。

藍委費鴻泰表示，去年在財政委員會多次質詢顧立雄關於開放純網銀政策，台灣金融業已經是overbanking（銀行家數過多），現有實體銀行也早已進行網路交易，為何還需開放？顧立雄所謂的「鯰魚效應」，事實上鯰魚不見了，只有3條觀賞用的「金魚」！

藍委賴士葆表示，純網銀的評選結果，國民黨團合理懷疑有官商勾結之嫌，在蔡英文參觀LINE總部之後，顧立雄有沒有向蔡英文報告審查結果呢？評審委員難道不會受到「蔡英文參觀LINE總部」的影響嗎？

藍委許毓仁則批評，金管會出爾反爾、沒有誠信，以後誰還會相信政府？朝令夕改不只有行政瑕疵，也損及潛在投標者的權益，更被質疑是「選前大放送」。

(工商 )