大陸8月起禁止自由行旅客來台，現又傳出將於9月起恢復團客限縮措施。(資料照)

大陸8月起禁止自由行旅客來台，交通部長林佳龍前日表示，雖然大陸限縮散客來台，但仍有大陸團客可來消費。然而事情恐非如此美好，旅行公會全聯會理事長蕭博仁表示，已聽到大陸將限縮團客風聲，下周應會公布。台灣觀光發展協會副理事長柯牧洲表示，以陸客平均停留七天、每天平均消費200美元，且根據「產業關聯表向後延伸效益」概算，將衝擊觀光產值近新台幣760億元。

據《中評社》，台灣觀光發展協會副理事長柯牧洲表示，以陸客平均停留七天、每天平均消費200美元，且根據「產業關聯表向後延伸效益」概算，下半年大陸官方限縮自由行陸客來台約70萬人次，若按經濟學上的「產業關聯表向後延伸效益」，每個大陸旅客每花1元，會同帶動整體觀光產業約2.5元的效益。柯牧洲指出，依此概算下半年台灣觀光產值將減少近新台幣760億元。

柯牧洲強調，觀光業者不僅限於旅宿、飯店業，尤其專做陸客的旅行社、餐飲、交通租賃、零售等領域業者，多年來高度依賴陸客，有些人一輩子的努力都投入服務陸客，這些產業轉型不易，但官方補助多鎖定旅宿業者，因此其他業者受害程度遠大於想像。

記者致電詢問，對於有人認為，自由行旅客多半只來台五天，影響沒那麼大。柯牧洲指出，陸客團都是八天七晚，而自由行其實不是只有五天，甚至最長有16天15晚的，一般來說自由行來台灣幾乎都有10天以上。

(中時電子報)