2020年大選前夕，不少政黨成立，台灣民意基金會董事長游盈隆今表示，台灣政黨政治正式宣告進入戰國時代，併稱「新戰國七雄」；且認為將影響總統蔡英文連任。

他分析，台北市長柯文哲的「台灣民眾黨」雖然引起黨名紛爭，柯的政黨必獲得可觀的社會支持，也相信他會角逐2020總統大位。

游盈隆今把最近成立的喜樂島聯盟、台灣民眾黨、一邊一國行動黨，以及舊有的民進黨、國民黨、時代力量、親民黨，併稱「新戰國七雄」。

他說，「台灣政黨政治的新戰國時代來了，結局為何？未演先轟動。」組黨必須考慮實力原則，他從兩個角度來看政黨實力，一是政黨在「國會」佔有的席次（party in Congress）；二是政黨「社會的支持度」（party in the electorate）。既成勢力政黨通常有一定的國會席次，同時也有可觀的社會支持度；新成立的政黨主要看社會支持度。

他指出，「一邊一國行動黨」，由於訴求明確，視前總統陳水扁為精神領袖，扁迷的凝聚力也有一定力量。「喜樂島聯盟」創始人、前民視董事長郭倍宏，因推動「獨立公投，正名制憲」，形成巨大聲勢，後續發展也值得觀察。

游盈隆認為，政壇出現不穩定狀態，主要是以民進黨為中心的綠營裂解，這可能影響到蔡英文連任，若蔡陣營和民進黨只藉「外患」強化人民的憂憤，高喊團結，不足以力挽狂瀾。賴清德在民進黨內的身價將因此提高，這時候因「道不行，乘桴浮於海」是好事。

對於林昶佐閃電退出時代力量一事，他說，這顯示了時代力量主流派欲尋求政黨相對自主性；為爭取更多區域及不分區立委席次，未來是否自推總統候選人，並非不可能。若是如此，想實現蔡英文連任、民進黨想維持國會席次過半等目標，將變得困難。

(中時 )