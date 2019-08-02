嘉義地檢署檢察官江金星任職13年來屢辦受矚目案件，前嘉義市議員涉貪案即由他主辦，辦案績效優異，他從念台大法律系至今定期做法律扶助，幫助弱勢，不改初衷

，此次升任主任檢察官即將調任雲林地檢署，同仁都為他高興。

江金星升調後，嘉義地檢署將有3名檢察官缺額，嘉檢主任檢察官兼發言人蔡英俊說，調入司訓學院38期邱朝智、52期江炳勳及今年即將分發的58期剛結訓的新人，明年總統及立委大選查賄人力充沛。

江金星念台大法律系期間即考上書記官，畢業即到台北高等行政法院就業，司法官45期結訓，2006年首派檢察官到嘉義服務至今13年，獲頒法務部法眼明察獎、行政院三等功績獎章、法務部模範公務員。

江金星屢辦重大案件，抽絲剝繭，明察秋毫突破案情，如剝皮酒店詐欺集團；色房東以針孔攝影機偷拍上百名女房客及性侵數名前女友案，房東被判13年半；前嘉義市議員洪有仁涉貪、賭博、違反人口運販案；永成、久豐公司劣油案等。

江金星每月1次到法扶基金會嘉義分會提供法律諮詢，他說，念台大時參加法律服務社，用法律專業服務有需要幫忙的弱勢，當書記官、檢察官仍持續做，是自己喜歡做的事。

(中時 )