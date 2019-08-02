淡出傳播圈的退休經紀人謝慧謹，號召網友進行「每月一愛」圓夢計畫，第67場帶領桃園10所偏校兒童到麗寶樂園，完成暑假作業。（王文吉攝）

桃園市陳康國小獲圓夢愛心關懷協會招待，40餘位學童快樂出遊麗寶樂園，完成「暑假遊記趣」。（王文吉攝）

一身招牌亮麗洋裝的謝慧謹，近年淡出傳播圈，轉而投身公益，成為孩子眼中的「愛心白雪公主」，就算被誤解「做秀、假好心、漂白」也不在意。（王文吉攝）

一身招牌亮麗洋裝的謝慧謹近年淡出傳播圈，投身「每月一愛」圓夢計畫，就算被誤解「做秀、假好心、漂白」也不在意。（王文吉攝）

桃園市陳康國小學童到麗寶樂園進行「暑假遊記趣」，開心乘坐旋轉木馬。（王文吉攝）

謝慧謹號召旗下員工及網友，投身「每月一愛」圓夢計畫，連續67個月完成67場關懷弱勢的愛心活動。（王文吉攝）

桃園市陳康國小獲圓夢愛心關懷協會招待，40餘位學童快樂出遊麗寶樂園，完成「去哪玩」暑假作業。（王文吉攝）

桃園市圓夢愛心關懷協會2日招待400位偏鄉學童遊麗寶樂園，發起人謝慧謹曾從事幼教業，失婚後為扶養2名幼子，輾轉投入八大行業。5年前兒女長大獨立，謝慧謹說服旗下員工做公益，接著號召網友進行「每月一愛」圓夢計畫，第67場帶領10校兒童到麗寶樂園，完成暑假作業「遊記趣」。

年過半百的謝慧謹，一身亮麗白雪公主裝扮，現身麗寶樂園，見到學童就發送棒棒糖，不忘囑咐小朋友：「玩斷軌列車，要注意安全喔！」謝慧謹曾是全桃園最大傳播公司的經紀人，巔峰時期旗下曾有百位小姐，收入頗豐。

談到自己坎坷過往，謝慧謹從不避諱，她說，她小時候是千金小姐，家中從事汽車零件外銷，小學六年級父親生意失敗，從此家道中落；謝慧謹婚前從事幼教業，後來遭逢婚變，為了養育2個孩子，開過泡沫紅茶店，輾轉經營傳播業，旗下員工都喚她「乾媽、媽咪」。

謝慧謹說，她2013年得知屏東賣龜苓膏老闆，在家門口掛許願樹，替弱勢兒童圓夢，她心想「人家可以，我也可以！」於是她把想法告訴旗下傳播妹，獲大家贊同響應。之後她發起每個月做一件善事，包括送年菜、耶誕節募鞋、認購社福禮盒、捐助學校開辦暑期營隊，

謝慧謹買房翻身包租婆，孩子也大了，她逐漸淡出傳播圈，成為孩子眼中的「愛心白雪公主」，就算被誤解「做秀、假好心、漂白」也不在意。謝慧謹笑著說，任何人都有過去，我靠自己賺錢，不偷也不搶，現在經濟不若以往富裕，行有餘力做愛心，日子過得很快樂。

麗寶樂園副總經理王永豪表示，桃園市圓夢愛心關懷協會兩年前就曾帶著孩子來到麗寶樂園舉辦公益活動，那年遇到雙颱來襲，孩子只能穿著雨衣搭乘設施；今年謝理事長帶領400多位小朋友再度造訪，天氣十分晴朗，不少孩子首度來到樂園，為此還期待了好幾個禮拜，園方響應公益，提供入園優惠，協助孩子圓夢。

(中時 )