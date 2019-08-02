阿翔與謝忻爆發車吻事件，胡瓜第一時間陪阿翔說明。（圖／本報系資料照片）

謝忻與阿翔6月驚爆不倫戀，兩人跨越友誼那條線在街頭車吻，最後謝忻與阿翔都遭經紀公司停工，阿翔回歸家庭，專心與老婆Grace修補感情，而謝忻則是全面神隱，不過近日卻傳出謝忻、阿翔將在24日出席恩師胡瓜接洽的公益活動，而對於謝忻阿翔是否出席，胡瓜和經紀公司也做出回應。

謝忻與阿翔因不倫戀遭停工，不過近日卻傳出，謝忻、阿翔將出席恩師胡瓜長期接洽的十方啟能中心公益活動，至於兩人是否趁此合體，經紀公司表示「目前兩人休息中，活動出席與否尚未確定」。

其實這場公益活動在2月份時就已談好，不料謝忻與阿翔6月爆不倫戀，而胡瓜也強調，謝忻每年都排除萬難參加「這是她半年前就答應的活動，十方啟能中心也很樂意謝忻出席。」根據《ET today》報導，瓜哥也透過經紀人喊話：「希望他們今年不要缺席十方啟能中心的公益活動！」

對於外界指謝忻以公益活動洗白，對此，胡瓜心疼直言「這麼說對謝忻很不公平，她每一年都會參加，希望今年也不要例外。」他透露謝忻目前走訪敘利亞、約旦難民營當志工，用愛心填滿生活。

(中時電子報)