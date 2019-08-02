國內發布的大型報告顯示，我國65歲以上人口的聽損盛行率高於WHO，達40％。左2為華科慈善基金會執行長林龍森，右2為耳鼻喉科權威陳光超。（林周義攝）

世界衛生組織（WHO）推估，全球65歲以上人口中，約有33％人患有失能性聽損。國內發布的大型報告則顯示，我國65歲以上人口的聽損盛行率高於WHO，達40％。耳鼻喉科權威提醒，聽損與失智症息息相關，一旦前額葉功能被剝奪，就會影響判斷及思考，呼籲民眾提高警覺。

該篩檢報告由PSA華科慈善基金會發布，以9055份聽力篩檢報告為樣本，耗時4年完成。報告發現，65歲以上民眾的失能性聽損，盛行率達40％，等同每5個人就有2個人；75歲以上者，更是每2個人就有1人，高齡聽損問題不容小覬。

耳鼻喉科權威，亞東醫院人工耳蝸中心主任陳光超表示，腦中的前額葉掌管人的判斷、思考能力。多年前已有證據顯示，聽力不好時，前額葉的組織會被剝奪，用以輔助聽覺，進而影響記憶力。高齡失能性聽損者，認知功能的退化比正常聽力者加速30-40％，活動的意願也較低，暴露在失智症的風險中。

陳光超表示，聽損者若經治療，有助於減少失智症的發生。目前針對聽損的治療方式有三，包括助聽器、人工耳蝸及個人聲音放大器。他提醒50歲以上的民眾，每年接受一次聽力篩檢，定期追蹤個人聽力狀況，如出現聽力變差、突發性聽損的症狀，應積極就醫。

目前社區據點的聽力篩檢轉介率僅不到3％，若沒有醫療資源介入，民眾主動就醫的意願相當低。華科慈善基金會執行長林龍森建議政府，將聽力篩檢納入免費健檢、老人健檢及整合性篩檢項目，以利民眾及早治療。

(中時 )