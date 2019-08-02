不滿鳥嘴潭人工湖土地徵收救濟金太低，南投草屯鎮民眾到水利署前抗議。(林欣儀攝)

不滿鳥嘴潭人工湖土地徵收救濟金太低，南投草屯鎮民眾到水利署前抗議。(林欣儀攝)

不滿水利署鳥嘴潭人工湖徵收公有地發放的救濟金太低，南投縣草屯鎮數百農民2日上午到水利署抗議，國民黨台南市議員謝龍介也到場聲援，群眾提出7大訴求，並揚言若未獲得善意回應、將抗爭到底。水利署則強調，救濟金發放從優、從寬辦理，將持續溝通。

「黑箱作業、官逼民反！」在南投縣鳥嘴潭生態促進協會理事長、南投縣議員李洲忠及市議員唐曉棻等人帶領下，數百抗議群眾高喊口號，表達對水利署的不滿。謝龍介表示，政府以低額的價格要徵收人民土地，實在惡劣，人民應用選票捍衛自身的土地財產。

李洲忠指出，鳥嘴潭人工湖占地約40公頃，當初為了徵收私有土地，相關單位召開10場說明會才完成相關作業，卻在處理其中公有土地徵收救濟金發放的過程中關閉溝通之門，最後以18.2萬元的救濟金價格要徵收1分地，根本未聽取人民意見、強度關山。

除救濟金發放太少，抗議群眾也不滿相關單位未明文確定自來水回饋機制、憂心將鄰近區域畫設水源保護區將影響區域發展等問題。南投縣鳥嘴潭生態促進協會提出7大訴求，希望明文確定不設保護區、自來水回饋機制、解決掩埋場垃圾清除問題、針對人工湖開闢後可能引發的斷水問題提出因應辦法等。

水利署回應表示，施工前已針對該處進行水質調查，都符合自來水原水標準，不會畫設水質保護區，未來也將配合建置汙水下水道系統並做出適當回饋。

至於救濟金問題，水利署強調，一般政府推動重大工程都不會針對公有地做出救濟，但為感念當地民眾辛苦，特別提出每公頃182萬的徵收救濟。

(中時 )