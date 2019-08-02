新北市民政局近日以「超買」為題材拍攝宣傳影片，表揚里長及民政人員，也大酸私菸案。（譚宇哲翻攝）

私菸案持續沿燒，日前總統府定調全案為「超買」而非走私，引發熱議，新北市民政局近日推出的創意宣導影片也搶搭話題，影片以民政新聞台緝私報導，營造懸疑氛圍，最後揭曉「超買」項目只是老人共餐的高麗菜，用幽默方式表揚特優里長及民政人員為地方奉獻的辛勞，讓人會心一笑。

民政局長柯慶忠表示，以「超買」為題材的1分46秒宣傳影片，從編劇、分鏡、拍攝到剪片都是同仁利用手機完成，同時邀請中和區里長聯誼會會長呂福來與同仁互尬演技，每個人都演出自然還即興發揮，不到1天就殺青。

柯慶忠說，里長業務包羅萬千，從路平、燈亮、水溝通，到抓漏、環境衛生等各種疑難雜症，同時也是市府推動老人共餐等各項市政的重要力量，民政局除於8月23日辦理表揚，這次也藉由拍攝幽默短片，向辛苦的里長們致敬。

民政局表示，創意宣導短片已上傳臉書粉絲團「民政保平安」，希望透過影片，讓民眾知道里長一天為里民忙碌奔波的趣味面貌。

(中時 )