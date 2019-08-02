農委會家畜衛生試驗所表示，時序進入夏季，為牛流行熱好發季節，防治之道除加強病媒蚊防治，以疫苗控制最有效。畜衛所研發油質佐劑疫苗，經田間試驗顯示，牛隻在第3次免疫後至今年4月16日已達44周（約10個月），血清中和抗體力價為445.7倍，超出一般疫苗有效力價13倍以上（一般建議有效抗體力價應達32倍以上）。

畜衛所表示，水質鋁膠佐劑疫苗誘發抗體的高峰期不長，試驗顯示，油質疫苗不僅誘發抗體的能力好，維持高峰期時間表現也相當優異，初步證明免疫效果良好，未來將加速生產上市，嘉惠我國牛隻飼養農民。

牛流行熱為我國丙類動物傳染病，是由桿狀病毒經昆蟲媒介傳染的發熱性疾病，平均每2到6年爆發流行一次，為國內常在性疾病。該疾病除使牛隻產生高熱、呼吸症狀、關節疼痛等臨床症狀之外，泌乳量亦遽減，造成重大經濟損失。

畜衛所先前製作之牛流行熱不活化疫苗是以水質磷酸鋁膠作為佐劑，安全性高並可迅速誘發抗體產生，缺點是高峰期持續時間不長。

由於牛隻牛流行熱抗體表現與疫情的發生具關連性，為防範牛流行熱疫情造成養牛戶經濟嚴重損失，畜衛所開始積極研發牛流行熱油質佐劑疫苗。

畜衛所說，多次以不同實驗動物及牛隻進行安全性及效力試驗後，篩選出安全性佳、免疫效果好且持續時間長之油質佐劑進行疫苗開發與田間試驗，此疫苗用於小牛及懷孕牛皆同樣安全，懷孕牛施打後均順利分娩並未造成流死產。

在進行3次免疫後半年，與傳統疫苗相比，其效果高出10倍以上，顯示油質疫苗免疫效果相當優秀。未來若成功上市，將對我國牛流行熱的防治具有莫大助益。

(中時 )