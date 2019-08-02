雲林地檢署四拍賣的查扣車輛。(檢方提供)

雲林地檢署四拍賣的查扣車輛。(檢方提供)

雲林地檢署四拍賣的查扣車輛。(檢方提供)

雲林地檢署四拍賣的查扣車輛。(檢方提供)

雲林地檢署偵查《廢清法》案件，查扣德國進口頂級曵引車，預計8月14日（三）上午10點在該署桃花心木下公開拍賣，當天上午9點半開始提供觀覽拍賣物。

雲林地檢署指出，欲參加競買者請帶國民身分證於當日上 午 9時 30 分起至 10 時止到場登記並領取號碼牌， 方得參加競標。如委託他人代為應買，提出本 人及代理的國民身分證委任狀。 現況點交，拍定人就拍賣物無瑕疵擔保請求權。

檢方表示， 這次拍賣定有底價，由現場出價最高且高於底價，經當場公開呼叫三次後仍無人出更高價者為拍定人。但所出價款未達拍賣底價者，得不予拍定。該件標的有鑑定費用已由該署先行墊付，拍定人於繳納拍定價金時，另須支付各該標的物之鑑定費用。 拍定人應出示國民身分證辦理登記，並於拍賣當日下午2點前支付本署拍定價金，支付方式得以現金或逕匯華南商業銀行虎尾分行帳號541100109725、「國庫保管款專戶」，再憑取款條支付。若未能依限完成上揭程序者，其拍定視為無效，並應賠償本署當日進行拍賣程序所支出 並應賠償本署當日進行拍賣程序所支出 並應賠償本署當日進行拍賣程序所支出 並應賠償本署當日進行拍賣程序所支出 並應賠償本署當日進行拍賣程序所支出 之費用。

檢方說，拍定價金經駐法院（國庫）銀行人員點收無誤後，再由本署開立正式收據予拍定人。之後拍賣物品即由拍定人於當日自行取走，本署不負保管責任。拍定後，如需辦理移轉登記者，該署將另發函監理單位解除拍賣物限制處分，拍定人仍須自行前往監理單位辦理相關過戶登記，如標的物車輛有積欠使用牌照稅、汽車燃料使用費及交通違規罰鍰等，拍定人須先繳清始得辦理過戶登記，本署不代辦車輛過戶事宜。

(中時 )