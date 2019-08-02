「私菸案」爆發第12天，國安局長邱國正今天站上第一線召開記者會。針對涉案人員懲處，邱國正強調，該下重手絕對不會客氣，刀一揮絕對是哀鴻遍野。

邱國正表示，每個到國安局的同仁除了本身的專業，還要經過查核，品德、責任感、榮譽心通通要查核，才能進入國安單位，這代表他人基本是安全的。然而，很不幸從這件事可以檢驗出他們的認知有問題，他們覺得不太對，但長年以來如此，因此選擇出現偏差，「把這些不太安全的人放在急需保護的事情或元首安全，實在不合邏輯。」

邱國正強調，身為主官，單位裡面不可以有知道的，不可以認為有哪樣工作不重要。「我可以跟各位講，不安全的人員在急需安全維護的地方，我會下重手，刀一揮絕對哀鴻遍野。」組裡面有人涉案而組長不知道，這不是理由，這起碼記過；本身明知而不制止，除了記過，也調整職務，這需要時間、空間去調整。

邱國正說，他接下來要導正不受其他單位督管的單位，尤其在這個節骨眼他非管不可。他預告將來會不斷有聯合編組督導，不但督導總統府、警衛室，官邸也一樣會督導，他要讓幹部知道，身為主官沒有一件事情可以不知道，沒有一件事情不重要。

對於聯合督導未來是否會法制化？還是因人而異？邱國正表示，現在這個狀況會把它定為內規，但法有程序，我們一定會走，會提案進行，不過眼前問題要先把這個洞補起來，

媒體詢問懲處名單是否出爐？邱國正說，大家好像很希望一棒下去皮開肉綻，不過他必須要坦白，可以適時公布，但要求期限公布，他做不到，他有太多經驗是一旦公佈完之後，沒有轉圜餘地，導致更多問題。

邱國正整頓紀律「下重手」 聯合編組督導侍衛室

(中時 )