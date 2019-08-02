有網友在爆廢公社發文表示，台南的瞬間強降雨好狂啊。（翻攝爆廢公社）

中央氣象局今天中午12時30分發布大雨特報。(圖擷自氣象局)

午後對流雲系發展旺盛影響，氣象局今(2日)午針對15縣市發出大雨特報。氣象局表示，午後對流雲系發展旺盛影響，易有瞬間大雨，台中以南地區、桃園至苗栗及東半區山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

台灣颱風論壇稍早表示，今日熱對流全台各地多點開花，下午嘉南高平地、中南部山區，都是大雨熱點，特別是阿里山一帶的山區，雨會特別大。其次，則是苗栗、台中山區。

許多網友紛在爆廢公社發文及分享影片，表示「台南的天空漏水了」、「台南的瞬間強降雨好狂啊！」、「台南南區像颱風天」、「台南南區風超大，打雷下雨」；還有高雄網友也說，「傻眼，高雄左營狂風暴雨，雨是用倒的嗎？」、「岡山、鼓山、楠梓、湖內狂打雷」、「湖內爆雨打雷」、「岡山正在轟天雷」。

大雨特報地區為桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣及台東縣。

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(中時電子報)