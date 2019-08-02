疾管署公布今年國內第2例境外移入茲卡病毒感染病例，為北部40餘歲本國籍男性，於7月15日至26日前往緬甸出差，返國後於27日起陸續出現頭痛、肌肉痠痛及發燒等情形，隔日就醫後經檢驗確診為茲卡病毒感染症，目前個案狀況已改善居家隔離中，其同行及同住接觸者均無疑似症狀，地方衛生單位已針對個案活動地進行孳生源調查與清除。

疾管署官員表示，我國自2016年迄今共22例茲卡病毒感染症確定病例，均為境外移入，感染地以東南亞國家為多；分別為越南6例、泰國5例、菲律賓及馬來西亞各2例，緬甸、印尼、新加坡、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、美國(佛羅里達州邁阿密)及安哥拉各1例。

疾管署官員指出，依據世界衛生組織發布的疫情概況以及我國與鄰國境外移入個案資訊，疾管署已針對鄰近我國有風險的緬甸、泰國、越南、菲律賓、新加坡、印度及馬爾地夫等國，將旅遊疫情建議列為第二級警示(Alert)，另孟加拉、柬埔寨、寮國、馬來西亞及印尼等國，由於先前曾有本土流行疫情，旅遊疫情則建議列為第一級注意(Watch)。

另我國自 7月以來已出現11例自緬甸境外移入屈公病病例，截至目前已累計22例屈公病境外移入病例，為自2007年10月列入法定傳染病以來歷年同期最高；而泰國近1個月屈公病疫情亦上升且處流行期，今年累計約5200例，印度亦累計已超過1萬4千例，馬爾地夫病例數則已破千例；疾管署即日起提升這4個國家為屈公病國際旅遊疫情建議至第一級注意(Watch)。

疾管署呼籲，離開茲卡流行地區後請落實「1＋6原則」，即暫緩捐血至少1個月、男女無論有無症狀，都應採取安全性行為(全程正確使用保險套)及延後懷孕至少6個月，並落實自主防蚊措施至少三周。另卡或屈公病流行地區返國入境時如有發燒、頭痛、出疹及肌肉痠痛等症狀，應主動聯繫機場檢疫人員，應儘速就醫並告知旅遊史。

(中時 )