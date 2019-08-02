台中市議會2日由議長張清照主持程序委員會，決議8月7至15日將開臨時會，審查台灣燈會預算墊付案。（盧金足攝）

台中市副市長楊瓊瓔感謝議會在有限資源、中央補助較少情況下，支持市府努力籌辦好燈會的決心，盼議會審議通過墊付案，以利推進後續籌辦工作。（盧金足攝）

市議員針對開會專案報告天數及議題爭論不休，張清照明快決議藍綠議員闢室協商。（盧金足攝）

台中市議會2日舉行程序委員會，討論第3屆第2次臨時會議事日程，會中決議8月7日至15日召開臨時會。（盧金足攝）

202台灣燈會在台中，但要點亮台灣燈會，先為銀根吃緊發愁，總預算規模達3億5020萬元，交通部觀光局補助市府1800萬元，其餘3億3220萬元為地方配合款，市議會2日舉行程序委員會，討論第3屆第2次臨時會議事日程，決議7日至15日召開臨時會，審查2020台灣燈會預算墊付案3億3220萬元，進行台灣燈會等3案專案報告，也增列9個書面專案報告。

市議會2日舉行臨時會程序委員會，議員提出專案報告高達20多個，藍綠爭議不休，議長張清照先行休會，召集藍綠議員先行闢室協商10多分鐘後，最後裁定包括2020台灣燈會、登革熱與山海環線等3項專案報告，及九個書面報告，臨時會定於8月7日到15日進行3個專案報告。

台中市第3度舉辦台灣燈會，也是近5年來的第2次，副市長楊瓊瓔表示，感謝議會在有限資源、中央補助較少情況下，支持市府努力籌辦好燈會的決心，盼議會審議通過墊付案，以利推進後續籌辦工作。

今日程序委員會由議長張清照主持，市議員楊正中、李中、李天生、尤碧鈴、賴義鍠、陳政顯、曾朝榮、朱元宏、蔡耀頡等人出席；市府由副市長楊瓊瓔及各局處首長與會。

市議員針對開會專案報告天數及議題進行討論，張清照明快決議藍綠協商後，決議7日至15日召開臨時會，其中，9日將針對2020台灣燈會籌辦、市府防制登革熱疫情、山海環線及捷運綠路延伸經補庫交通部審查進度及經費補助進行3個專案報告。

會中也決議增列9個書面專案報告，包括市府推動社會住宅現況與目標、鐵路高架後各車站機車停車空間嚴重不足嚴重影響市容觀瞻及廊道空間利用、縣市合併都市計畫縫合進度

、南屯水肥處理廠何時停止營運遷移。

此外，還有道路「燙平專案」施作有成、排水系統改善及公共設施鑿井取水（綠川、葫蘆墩圳鑿井取水）、延續銀髮族假牙補助、惠來溪、潮洋溪、筏子溪水環境改善、台中市停車位埋地磁「Parking GO」，由市府於臨時會前送交議會。

市府表示，台中市承辦明年台灣燈會，總預算規模3億5020萬元，交通部觀光局僅補助市府1800萬元，其餘3億3220萬元為地方配合款，市府於臨時會中提出2020台灣燈會預算墊付案。

會後楊瓊瓔特別向張清照致意，為台中市建設及重大活動盛會的協助，表達感謝，議會支持市府在有限資源、中央補助較少情況下，要辦好燈會的決心，希望議會審議通過，加快推展後續籌辦工作。

(中時 )