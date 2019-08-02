館長臉書。（圖片翻拍自館長臉書）

館長陳之漢因直播事情槓上前新北市議員李婉鈺，兩人為此對簿公堂。當台北市長柯文哲日前宣布成立台民黨，李婉鈺隨即表態有意與柯合作，讓友柯的館長氣到破口大罵，甚至向柯P和李嗆聲，「你敢加入我敢反你，就算柯P是自己大哥都一樣」!

柯文哲組台灣民眾黨。對此，有意參選北市立委選舉的李婉鈺表示，希望有和台民黨合作和互動的機會。

不過，李的表態，讓館長整個凍未條！因館長和李婉鈺有非常嚴重的過結存在。去年10月，李婉鈺競選新北市議員時，與館長因洽談直播未果鬧翻，陳多次開直播飆罵李女三字經，李憤而提告妨害名譽，兩人就此對簿公堂，恩怨持續至今。

因此，一聽到李婉鈺有意願加入台民黨，館長怒到直接在臉書嗆聲柯文哲和李婉鈺，「你敢加入我敢反你，就算柯P是自己大哥都一樣，今天只要台民黨收你，我從今爾後就不支持，你這種人玩我弄我還炒新聞，你這種人別來柯P身邊，你不夠資格」！

(中時電子報)