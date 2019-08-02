鄭姓鐵路警員去年9月下班後搭自強號要返回嘉義，汪姓列車長質疑他無票，直接告發詐欺，鄭喊冤稱自己有鐵警發的「通勤乘車證」，主動想補差額卻被拒絕，桃園地檢署檢察官認為，依鄭狀況只需補差額即可，和一般無票搭霸王車的情況有別，偵結不起訴。

汪姓列車長指控，41歲鄭姓男子去年9月25日晚間沒有買車票，就從台北車站進站，搭乘自強號南下，他在桃園、中壢站間查票時發現，認定他搭霸王車逃票、詐取台北到嘉義火車票598元，除告發送交鐵警中壢派出所處理，也要求他在中壢站補足票價、並加收5成票價共897元。

吃上詐欺罪的鄭姓男子喊冤，稱自己是鐵路警察，當天下班後要趕車返回嘉義，匆忙進站，在火車上看到列車長，還沒等他開口即主動出示「通勤乘車證」表明要補票，但列車長拒絕讓他補票，他就依指示到中壢站補足差額和加收費用。

檢方調查發現，鐵警因值勤地點位於鐵路沿線，需搭乘列車往返居住地，有核發「通勤乘車證」搭乘非對號列車，涵蓋通勤乘車使用範圍，鄭警戶籍地在嘉義、在台北服務，可以憑證搭乘台北、嘉義區觀的非對號列車，搭乘自強號僅需補足差價即可，且當時確實是鄭警下班時間，認為他和一般逃票的情況有別，難認有詐欺犯意，予以不起訴處分。

(中時 )