網友質疑安七炫劈腿禹宙安和鄭柔美。（圖／翻攝自新浪韓娛微博）

安七炫發文表示和禹宙安結束姻緣。（圖／翻攝自an_chil_hyun IG）

39歲元祖男團「H.O.T」成員安七炫昨(1日)接連爆出兩樁緋聞，他先遭小11歲車模禹宙安爆出親密片，又傳和鄭柔美交往。昨深夜禹宙安發文堅稱兩人復合ING，網友挖出安七炫疑似劈腿禹宙安和鄭柔美，今上午SM娛樂再度否認安七炫和禹宙安交往，稍早安七炫還親自跳出打臉女方，強調「姻緣已經結束了」。

禹宙安昨上傳和安七炫在汗蒸幕熱吻影片，並下了關鍵字「lovestagram」，安七炫所屬SM回應兩人交往過，但已經分手。昨晚間禹宙安再發文，稱：「向大家道歉。讓很多人擔心了，我和安七炫先生交往一段時間後去年分手，最近我們再次見面互相了解中。因自己的失誤PO出去年影片，在這裡向因我的疏忽而震驚的安七炫先生和所有人表示誠摯歉意」。

眼尖網友發現，禹宙安去年2月和10月曾參加安七炫演唱會，鄭柔美10月也有參加，而禹宙安去年3月曬出自己抱著貓熊娃娃的照片，安七炫7月PO文中見到一樣的娃娃，巧合的是鄭柔美9月也曬出一樣的娃娃，引來大批網友質疑安七炫劈腿。

對此，SM娛樂今強調公司立場與前一天相同，「安七炫和禹宙安是交往過但已分手的關係」，稍早安七炫在IG發文，說：「去年分手後，在上月底和禹宙安見過面，之後一直保持聯繫，去年分手前的影片被禹宙安手滑上傳到IG，讓大家嚇到了，昨禹宙安的文章是在跟我討論後上傳的，兩人討論後決定整理緣分，姻緣已經結束，我不想再傷害禹宙安小姐，也向大家表示歉意」，親自斷了短命情。

(中時電子報)