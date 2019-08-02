大陸國防部發言人日前警告，搞「台獨」就是死路一條；文化和旅遊部7月31日公告，暫停陸客赴台個人遊試點；隔天國台辦發言人馬曉光透過新聞稿指出，「民進黨當局不斷推進台獨活動...嚴重破壞了大陸居民赴台個人游試點的基礎和條件。」隸屬於國台辦旗下的中國台灣網，2日刊出首席評論員趙靜題為〈沒有基礎和條件，暫停的也許將不只是赴台個人遊〉的文章。外界關切，這是否在預告大陸將要暫停陸客團？

暫停陸客赴台自由行的消息曝光後，當天晚上大陸國防部長魏鳳和在慶祝建軍92週年招待會上致詞時說：「任何分裂中國的企圖都不可能得逞，任何對中國軍隊決心意志的低估都極其危險」。《解放軍報》近日一篇文章〈實現祖國完全統一是不可阻擋的歷史大勢〉，文中「當前反分裂鬥爭形勢更加嚴峻，中國軍隊將不惜一切代價堅決捍衛祖國統一」、「我們不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力和台獨分裂分子，絕非針對台灣同胞」等內容。

上述這一連串的言論與事件的背後有何深意，深受各方關注。文章引述高雄市長韓國瑜說，「台灣人民並不等於民進黨」，這話的確沒錯，大陸就是因為一直以台灣人民為重，才始終未曾放棄哪怕只有一點點希望的「和平統一」的努力。但是這樣的良苦用心，卻不斷地被「台獨」勢力利用，他們認為大陸一定會「投鼠忌器」，一定會因為不忍傷害台灣人民而不會使用武力。

文章稱，這麼多年陸方早就看透，「台獨」勢力正是利用了大陸不願放棄「和平統一」的心理，才會一而再、再而三地在兩岸間、國際間製造事端，胡作非為、氣燄囂張，如果大陸再對他們容忍下去，才是對台灣人民的不負責任，才是對整個中華民族的不負責任。

文章說，台灣每到選舉，民進黨就會操控「反中」氛圍一再升級，那些赴台的大陸遊客的安全也很難保證。庶民百姓的正常交流想要不受波及，可能嗎？很多台獨政客在看到暫停赴台個人遊公告後的第一反應，不是業者將受多大損失，而是「這會對明年選舉帶來什麼影響」？

接著話鋒一轉，文章透露出大陸的對台政策，「拜託！大陸真的沒空理會你們的選舉好嗎！當前兩岸關係的主動權，早已牢牢地掌握在了大陸的手中。無論台灣明年選出來的領導人是藍的、綠的還是白的，如果都跟現在這些正在台上胡作非為的台獨分子一樣，只顧一黨之私、一己之利，那這個人是誰，對於普通民眾來說，有差別嗎？」

文章結尾處提醒，「中國人民解放軍的名字至今未改，就是因為中國還有一個叫『台灣』的地方沒有得到解放。」而文旅部公告中提到的「鑒於當前兩岸關係」，只有8個字，但涵義很深。

(中時 )