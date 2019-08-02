由於賽事安排得太過密集，導致球王桃田賢斗、新科球后山口茜以及混雙世界第一的鄭思維／黃雅瓊都退出了super500等級的泰國羽球賽，就連台灣一姊戴資穎也沒有參加，主要目的就是備戰19登場的世界錦標賽。

依據國際羽球總會(BWF)的規定，單打世界排名前15、雙打世界排名前10的選手都必須參加3站super1000、5站super750的賽事，還有得在7站super500的賽事中挑選參加其中4站，整年度共計要打12站巡迴賽。或許有些球迷覺得12站並不多，但這些好手還要參加世錦賽、湯優盃、蘇迪曼盃、亞錦賽(歐錦賽)、年終總決賽，幾乎頂尖好手每年都要參加16場比賽，加上BWF在2月、6月、8月以及12月幾乎都沒有安排賽程，所以具有知名度的選手平均每個月要參加2場大賽，密集的賽事也讓選手受傷的機率大增。

以7月為例，BWF安排了加拿大公開賽（super100）、美國公開賽（super300）、印尼公開賽（super1000）、日本公開賽（super750）和泰國公開賽（super500），前兩站等級較差的賽事大多是各國年輕選手的舞台，印尼與日本則是頂尖好手對決的場面，連續兩場大賽較勁後大多數選手都已身心疲憊，本周登場的泰國公開賽即便總獎金35萬美元、9200分的冠軍積分，也阻擋不了選手的退賽潮。

球王桃田賢斗雖報名的泰國公開賽，但開打前以受傷為由退賽，本周登上球后寶座的山口茜、戴資穎、印度名將辛度、泰國依瑟儂、奧原希望等人也都缺陣，所有人都希望能獲得充足的休息時間，迎接19日在巴塞爾開打的年度重頭戲世界錦標賽。

(中時電子報)