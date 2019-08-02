韓聯社報導，韓國總統文在寅2日在青瓦台召開緊急國務會議，就日方決定將韓國移出簡化出口手續的「白名單」深表遺憾，譴責日方拒絕通過外交途徑解決問題，導致事態進一步惡化，要對此負責。

文在寅表示，日本政府最終沒有接受韓方通過外交途徑解決問題的提議，既不顧韓方的警告，也沒有回應美方通過協商避免事態進一步惡化的提議。日方置韓國政府和國際社會的外交努力於不顧，使情況進一步加劇，一切責任都在日方不容置疑，韓方警告日方要爲今後發生的一切後果負全責。

文在寅譴責，日方此舉是對韓國大法院強征勞工案判決的報復，明確違反普世價值中「禁止強制勞動」和「基於三權分立的民主主義」以及國際法基本原則。同時，此次舉措與日方在二十國集團（G20）領導人大阪峰會上主張構建自由貿易秩序自相矛盾，嚴重背離日方此前承認被強征受害勞工擁有個人損害賠償請求權的立場。

文在寅指出，此舉明顯意在對韓國經濟造成衝擊，阻礙經濟發展。韓國視日本爲友好近鄰，也是友邦，而這次日方採取的舉措令人深感失望和遺憾。日方的舉措使兩國多年努力培養起來的韓日經貿和友好關係受到極大損害，是對韓日關係發展發起的極大挑釁，同時破壞産業供應鏈，進而對全球經濟造成極大衝擊，日方因此受到國際社會的譴責在所難免。

文在寅強調，在外部環境更加複雜嚴峻的情況下，韓國決不會被打倒。韓國企業和人民有能力克服困難。政府將採取多項支援措施，將企業的損失降至最低。同時，政府將借此機會提高國內零部件材料和設備的競爭力，不受技術霸權的打壓，堅定不移建設建造強國。

文在寅表示，儘管韓國政府絕不希望看到這一局面，仍將堅決採取應對日本不當經濟報復的措施。日本雖是經濟大國，但若損害韓國經濟，韓國自有相應的應對方案。身爲加害一方的日本卻倒打一耙，韓方不會對這一做派坐視不理，韓方也將根據日本政府的措施，分階段加大應對力度。

文在寅強調，正如警告過的那樣，如果日本蓄意打壓韓國經濟，也要承受巨大損失。韓國政府至今不希望冤冤相報，希望日本儘早撤銷擅自採取的不正當措施，重回對話軌道，叫停惡性循環只此一途。

文在寅還表示，韓國和日本之間不幸的歷史留下了深切的傷痛，但兩國長期努力療傷。如果作爲加害方的日本反過來揭人傷疤，絕不爲國際社會的常識和良知所容，希望日本正視歷史。

文在寅指出，今天的大韓民國不再是民智未開、貧窮落後的新韓國，國民的民主意識領先全球，經濟實力今非昔比，完全有潛力克服一切困難。困難是暫時的，一旦屈服於挑戰，歷史悲劇就會重演，若能化危機爲轉機，再創經濟佳績，韓國足以克服對日劣勢，趕超其優勢。

文在寅承諾，政府將依靠國民的偉大力量，帶頭開創勝利的歷史，只要與民攜手，就一定做得到，並叮囑各部門懷著與企業同舟共濟的精神砥礪奮進。

(旺報 )