51歲楊姓婦人因聲音甜美，多次利用交友網站「愛情公寓」張貼交友訊息，謊稱自己是新東陽建設公司的千金，為脫離父親掌控、要逃到大陸，並藉以向吳姓、黃姓男子詐騙生活費、醫藥費及手機，前後共得手150萬元，台中地院審酌楊女患有重度憂鬱症、且已與被害人和解，依詐欺罪判她1年6月、緩刑5年。

判決指出，楊婦2013年才假釋出獄，隔年年初就以暱稱「明明」在愛情公寓網站刊登交友訊息，接著透過電話與吳姓男子交往，她謊稱自己的本名叫「麥明儀」、是建設公司老闆的女兒，因無法接受父母逼婚，才透過交友網站尋找對象，並將到大陸躲避父母。

楊婦還允諾，將找機會與吳男在香港結婚，也利用吳男的期待心理，楊婦在長達1年期間，先向吳男索討iphone手機，接著又以需要生活費、生病要開刀等理由，共向吳男詐騙24次、得手上百萬元。

此外，楊婦接著於2016年10月間，又以暱稱「靈珊」在愛情公寓刊登交友訊息，並與黃姓男子交往，同樣謊稱自己是新東陽老闆的女兒，為了脫離父親掌控、決定逃到大陸東北，接著同樣向黃男詐騙得手iphone手機及金錢約20萬元，直到黃男心覺有異，才趕忙報警。

楊女被逮獲後坦承犯行，並表示願意賠償吳、黃2人，法官審酌她已分別賠償2人85萬、15萬，其餘將分期支付，且楊婦患有重度憂鬱症，判處她1年6月、緩刑5年。

(中時 )