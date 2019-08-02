前球后大坂直美自從一月份的澳網之後就不斷失利，目前她的排名還在世界第2，但她很不高興。她在網路上向粉絲表示，近幾個月是她畢生最難熬的一段時光，她甚至找不回打網球的快樂。

「每當諸事不順我只會怪罪自己，然後自我封閉，因為我不想把煩惱帶給其他人。唯一值得欣慰的是這幾個月我又認識更多人，從澳網以來我的感覺很糟，現在我開始要振作了，感覺自己成長不少。」

大坂直美去年美網女單摘冠，接著今年澳網再摘一冠，這之後她歷經很多風波，包括開除恩師貝金(Sascha Bajin)，還被小時候的教練金恩(Christophe Jean)告上法庭。貝金離開至今，大坂直美一冠未得，失去球后寶座，還在溫網首輪被淘汰。外界給她的期待很高，不過她才21歲，往後還有很多機會再攀巔峰。

「大家美網見。」大坂直美8月底就要回到她的成名之地，衛冕她的女單冠軍。至於她最近認識的新朋友還包括一位大聯盟投手，她上周受邀幫道奇開球，幫她蹲捕的就是家鄉同胞前田健太。

(中時電子報)