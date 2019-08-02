總統蔡英文今（2）日參訪「儒鴻紡織公司」，她指出，主計總處剛公布今年第2季的經濟成長率，其實超出預期很多，這表示我們過去三年打下的基礎，可以讓台灣的經濟在外部局勢變動的情況下，仍穩定地往上走，使我們經濟成長率成為四小龍的第一名。

蔡英文表示，過去三年，我們也把台灣的投資環境做了一個總整理，因此在面對國際局勢的變動下，很多的台商回到台灣來投資，今年所設下台商回台投資5000億的目標，已經快要達標了。同時，也有許多外商也持續加碼投資台灣，轉單的效應也都出現了，表示現在確實是投資台灣最好的時候。

鴻儒是一個非常典型的台商型態，他們全球布局，並且強化他們的科技與研發，同時也有很多創新，因此成為全球具有特別競爭力的廠商。所以我們會持續的去看不同的產業，讓這些在各行各業中，表現傑出的企業能夠展現出來，讓國人感受台灣企業的競爭能力，讓台灣企業能夠布局全球，也能夠在世界的變化趨勢中，持續地成長與前進。

(工商 )