謝忻近日遭爆將出席公益活動，且在活動上有望與阿翔合體，引發外界熱議。綜藝大哥胡瓜身為兩人主持前輩，提到24日受邀慈善募款餐會公益演出，他強調：「每一年謝忻都義不容辭排除萬難，第一個答應，這是她半年前就答應的活動，十方啟能中心也很樂意謝忻出席。」

胡瓜32年前結緣「十方啟能中心」，不只固定捐款，也會慈善演出活動，號召藝人親力親為，更是愛心滿滿。對於外界指謝忻以公益活動洗白之舉，他相當心疼直言，「這麼說對謝忻很不公平，她每一年都會參加，希望今年也不要例外。」他透露謝忻目前走訪敘利亞、約旦難民營當志工，用愛心填滿生活。

謝忻與阿翔驚天一吻遭直擊。（取材臉書）

據了解，阿翔、謝忻2月就答應出席該場公益活動，爆出親吻照後，經紀公司宣布兩人全面停工，對於兩人是否合體出席該場公益活動，經紀公司回應，「目前2人休息中，活動出席與否尚未確定。」令外界相當關注後續發展。

(中時 )